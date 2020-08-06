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Aktüel

Ankara'da eşini ve çalıştığı iş yerinin patronunu öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:44:19 -
Ankara'da eşini ve çalıştığı iş yerinin patronunu öldüren zanlı tutuklandı

ANKARA - Başkentte bir akaryakıt istasyonunda çalışan eşini ve eşinin iş yeri sahibini öldüren katil zanlısı Bekir A, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Yenimahalle'de dün meydana gelen olayın ardından kaçan ve Altındağ'da yakalanan Bekir A, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Bekir A, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bekir A'nın ifadesinde, eşi Dilek A'nın telefonuna gelen mesajları eşinin patronu M.A.B'nin çekip çekmediğini sormak için iş yerine gittiğini, maktul M.A.B'nin mesajları kendisinin çektiğini söylemesi üzerine yanında bulunan silahla M.A.B. ve eşi Dilek A'ya ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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