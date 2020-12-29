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Aktüel Ankara'da ekmeğe zam
Aktüel

Ankara'da ekmeğe zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1 lira olan halk ekmeğin perakende satış fiyatının, 4 Ocak 2021 itibarıyla 1 lira 25 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:23:00 -
Ankara'da ekmeğe zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ Genel Müdürlüğünden, 4 Ocak 2021 itibarıyla 1 lira olan ekmeğin perakende satış fiyatının 1 lira 25 kuruş olarak belirlendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Hafta içi günlük ortalama 800 binden fazla ekmek üretimi gerçekleştiren Ankara Halk Ekmek, üretim maliyetlerindeki sürekli artışlar nedeniyle oluşan zararı uzun bir süre göğüslemiştir. Ancak gelinen son noktada, un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerimizdeki artışın yüzde 30'u aşarak tolere edilmeyecek bir noktaya ulaşması, ekmek fiyatının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır.

25 kuruş zam

Günümüzde piyasadaki 200 gram ekmek fiyatı 1,5 liradır. Ankara Halk Ekmek, hemşehrilerimize 250 gram ekmeği üretmeye devam edecek olup 4 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 1 lira olan ekmek fiyatına 25 kuruş ilave edilerek, perakende satış fiyatı kar elde etmeksizin maliyetine 1 lira 25 kuruş olarak belirlenmiştir."

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