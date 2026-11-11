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Yerel Ankara’da EGO otobüsü refüje çarpıp devrildi: Şoför yaralandı
Yerel

Ankara’da EGO otobüsü refüje çarpıp devrildi: Şoför yaralandı

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Ankara’da EGO otobüsü refüje çarpıp devrildi: Şoför yaralandı

Gölbaşı’nda kontrolden çıkarak refüje ve aydınlatma direğine çarpan EGO otobüsü devrildi. Yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken, Ankara-Konya yolunun Konya yönünde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, Ankara-Konya yolunda seyreden 06 DT 9916 plakalı EGO otobüsü kontrolden çıktı. Refüje ve aydınlatma direğine çarpan otobüs, savrularak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen şoför, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, Ankara- Konya yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DT 9916 plakalı EGO otobüsü, kontrolden çıkarak, refüje ve aydınlatma direğine çarptı. Savrulan otobüs ardından devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförünü, Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Konya istikametinde ulaşım, bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Devrilen EGO otobüsünün bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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