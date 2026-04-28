Ankara'da doğum sancısı acıya dönüştü! Genç anne ve bebeği kazada can verdi!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara'da büyük bir heyecanla bebeklerini kucağına almayı bekleyen Kuduş ailesi, hastane yolunda meydana gelen feci bir trafik kazasıyla sarsıldı.

Ankara'da doğum için hastaneye giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Sultan Kuduş'un cenazesi, Balıkesir'de defnedildi.

Kuduş'un (26) cenazesi, yakınlarınca alınıp memleketi Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Yaylabayır Mahallesi'ne getirildi.

Anne ve bebeği, mahalle camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Ankara'da yaşayan Kuduş'un doğum sancılarının başlaması üzerine ailesiyle hastaneye gitmek üzere yola çıktığı, bu sırada meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kuduş ve karnındaki 9 aylık bebeğin kurtarılamadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden genç kadının bebeğine "Asel Mihra" ismini vermeyi planladığı öğrenildi.

 

