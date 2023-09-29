  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü
Yerel

Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2023-09-29 09:59:00 -
Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir apartmanda meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir apartmanda meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucunda 79 yaşındaki Fatma Köse hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Küçük Kayaş Mahallesi 1856/1'inci Sokak'taki 6 katlı Mehmet Han Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın giriş kat dairesinde ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında yangın çıkarken, binada tahribat oluştu. Patlamanın olduğu 3 numaralı dairede yalnız yaşadığı belirlenen Fatıma Köse (70) hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz ve elektrik idaresi ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binanın doğal gaz ve elektrik bağlantıları kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiştir. Konuyla ilgili gerekli teknik ve yasal incelemeler sürdürülmektedir" denildi.

Valilikten Şirinevler'deki patlamaya ilişkin açıklama!
Valilikten Şirinevler'deki patlamaya ilişkin açıklama!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Valilikten Şirinevler'deki patlamaya ilişkin açıklama!

Şirinevler'deki patlamaya soruşturma!
Şirinevler'deki patlamaya soruşturma!

Gündem

Şirinevler'deki patlamaya soruşturma!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23