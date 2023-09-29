Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir apartmanda meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucunda 79 yaşındaki Fatma Köse hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Küçük Kayaş Mahallesi 1856/1'inci Sokak'taki 6 katlı Mehmet Han Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın giriş kat dairesinde ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında yangın çıkarken, binada tahribat oluştu. Patlamanın olduğu 3 numaralı dairede yalnız yaşadığı belirlenen Fatıma Köse (70) hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz ve elektrik idaresi ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binanın doğal gaz ve elektrik bağlantıları kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiştir. Konuyla ilgili gerekli teknik ve yasal incelemeler sürdürülmektedir" denildi.