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Gündem Ankara’da DAEŞ operasyonu
Gündem

Ankara’da DAEŞ operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-07-26 11:17:00 -
Ankara’da DAEŞ operasyonu

Ankara'da DAEŞ'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DAEŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 10 yabancı uyrukluya yönelik operasyon başlatıldı.

Bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu, geçmiş yıllarda içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri de elde edilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, birinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilecek.

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