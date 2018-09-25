Ankara'da arka tekeri olmayan otomobil kampana üzerinde yol aldı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. İçinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, sağ arka tekeri olmadan kampana üzerinde yol aldı. Bağlum Caddesi üzerinden Ufuktepe istikametinde kilometrelerce mesafe kat eden otomobili, gören başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerası ile kaydederken, bir yandan da şaşkınlığını gizleyemedi.

Arka plakası düşmek üzere olan ve şeritler arasında sinyal vermeksizin geçiş yapan otomobilin, asfalta sürtünen metal aksamından çıkan kıvılcımlar da adeta faciaya davetiye çıkardı.