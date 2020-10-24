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Aktüel Ankara'da 750 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
Aktüel

Ankara'da 750 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 06:55:37 -
Ankara'da 750 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

ANKARA (AA) - Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarına ve umuma açık yerlere yönelik asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerden 750 polisin katılımıyla Çankaya'da asayiş uygulaması yapıldı.

Kurulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçları değerlendiren ekipler, eğlence mekanlarını da denetledi.

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Uygulamada, 1848 araç kontrol edildi. 6 bin 397 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan E.A'nın hakkında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran ve işletme ruhsatlarını da kontrol eden polis ekipleri, 16 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 41 bin 400 lira para cezası verdi.

Uygulama kapsamında denetlenen 50 iş yerinden kurallara uymadığı belirlenen 15'ine de idari yönden cezai işlem yapıldı.

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