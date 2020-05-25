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Aktüel

Ankara'da 6'sı polis 7 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 19:28:53 -
Ankara'da 6'sı polis 7 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'da dün, aracıyla uygulama noktasındaki otomobile çarparak 6'sı polis 7 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.G. idaresindeki araç, dün saat 21.30 sıralarında, İstanbul yolu Çiftlik Kavşağı'ndaki uygulama noktasında kontrolden çıkarak, polis ekiplerinin kontrol ettiği otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 6 polis ile bir vatandaşın yaralanmasına sebep olan ve alkollü olduğu belirlenen A.G, bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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