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Yaşam Ankara'da 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi
Yaşam

Ankara'da 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-07-27 21:50:00 -
Ankara'da 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi

Ankara'da 3 kişiyi bıçakla yaralayan ve polise de saldırmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. Bıçaklı saldırgan gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.

Olay, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Soğuksu Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre bıçaklı saldırgan, cadde üzerinde 2 vatandaşı yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.Y. isimli şahsın 3 kişiyi hafif şekilde bıçakla yaraladığını tespit etti.

POLİS, DİRENEN SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Emniyet mensuplarının sözlü uyarılarını dikkate almayan bıçaklı saldırgan, polise de bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis, eli bıçaklı U.Y.’yi havaya ateş açarak durdurmaya çalışsa da saldırgan daha da agresifleşti. Polis son olarak bıçaklı saldırgan U.Y.’yi silahla sağ kalça kısmından yaralayarak etkisiz hale getirdi.

Gerekli tedavi için hastaneye kaldırılan U.Y.’nin gözetim altında tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Bıçaklı saldırgan gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA
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