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Aktüel Ankara'da 2 otobüsün karıştığı trafik kazası KGYS kameralarına yansıdı
Aktüel

Ankara'da 2 otobüsün karıştığı trafik kazası KGYS kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:10:10 -
Ankara'da 2 otobüsün karıştığı trafik kazası KGYS kameralarına yansıdı

ANKARA (AA) - Başkentte 17 kişinin yaralandığı 2 otobüsün karıştığı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki kazanın görüntüleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Görüntülere göre, Ziya Gökalp Caddesi'nden Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'na doğru seyreden İsmail C'nin kullandığı 06 FM 3681 plakalı özel halk otobüsü, kırmızı trafik ışığı ihlali yaparak, Atatürk Bulvarı Sıhhiye istikametine ilerleyen Hüseyin T. yönetimindeki 06 BU 7068 plakalı EGO otobüsü ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle EGO otobüsünün refüje çıktığı görüldü.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada 17 kişi yaralanmıştı.

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