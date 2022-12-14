Ankara'da 2 bin 25 gözaltı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 25 kişi yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 25 kişi yakalandı.
24 Kasım-8 Aralık tarihlerinde, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da gerçekleştirilen uygulama kapsamında 570 binden fazla kişinin GBT sorgusu yapıldı.
Uygulama kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 25 şüpheliden 433'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Denetimlerde 66 tabanca, 916 değişik çapta fişek, 24 tüfek ve 63 kesici ve delici alet ele geçirildi.
Toplam 283 bin 445 araç kontrol edilirken, çalıntı 10 araç bulundu.
Ayrıca 119 motosiklete ve 31 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan işlem yapıldı. (İLKHA)