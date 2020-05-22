  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ticaret Bakanı Pekcan Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ile görüştü

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi
için kalan
Aktüel

Ankara’da 15-20 yaş arası gençler sokakta

Normalleşme planı çerçevesinde 15-20 yaş arası kişiler, saat 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:32:05 -
Ankara’da 15-20 yaş arası gençler sokakta

Normalleşme planı çerçevesinde 15-20 yaş arası kişiler, saat 11.00 itibarıyla dört saat süreyle sokağa çıktı. Ankara’da da izinden faydalanan gençler parklara akın etti.


Normalleşme planı çerçevesinde 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere üç farklı yaş grubundaki kişiler için bir süredir belirli tarih ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Bu çerçevede 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00-15.00 arasında 14 yaş ve altındaki çocuklar sokağa çıktı. Bugün ise 15-20 yaş arasındaki kişilere izin verildi. 15-20 yaş arasındaki gençler, bugün saat 11.00-15.00 arasında toplam dört saat süreyle sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi ile saat 11.00 itibarıyla ikinci kez dışarıya çıkan gençler, Ankara’da parklara akın etti. Sıcak havada dışarı çıkan gençler, paten kullandı, bisiklet sürdü ve yürüyüş yaptı. Parklarda vakit geçiren gençler, sosyal mesafe kurallarına da dikkat etti.



“Mutluyum”


Evde nasıl vakit geçirdiğini anlatan 15 yaşındaki Melike Akyıldız, "Evde vakit güzel geçiyor. Hem eve, aileme karşı daha fazla sorumluluğum olduğunu fark ediyorum. Çünkü önceden böyle bir şey yoktu, daha fazla dışarı çıkıyor ve bunları göremiyordum. Şimdiyse anneme yardımcı oluyorum. Annemi mutlu ediyorum. Bunu yapmam gerektiğini de yeni yeni fark ediyorum, bu da bana biraz ders oluyor" dedi. Akyıldız, sokağa çıkma izniyle ilgili ise, "Mutluyum, güzel. Arkadaşlarımla vakit geçireceğim" ifadelerini kullandı.



“Paten süreceğiz”


15 yaşındaki Melek Nalçacı ise iznin güzel olduğunu ancak daha uzun olması gerektiğini belirterek, "Arkadaşlarım toplanacak. Oturacağız, paten süreceğiz" şeklinde konuştu.


15 yaşındaki Berkay Yalçın da, "İyi oldu ama dört saat çok az" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı