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Aktüel Ankara Valisi Vasip Şahin, Nallıhan'daki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu:
Aktüel

Ankara Valisi Vasip Şahin, Nallıhan'daki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu:

"Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda paydaş kurumlarla yürütülüyor" - "Can ve mal kaybı anlamında bir şey yok"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:11:20 -
Ankara Valisi Vasip Şahin, Nallıhan'daki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu:

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Nallıhan ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Şahin, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının çok sayıda araç ve ekiple yürütüldüğünü söyledi.

Şahin, bölgedeki incelemeleri öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangın söndürme helikopterlerinin ve uçağının soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Şahin, "80'e yakın arazöz, 20'nin üzerinde tanker ile iş makineleri, greyderler, loder ve dozerlerden oluşan çok sayıda iş makinesi söndürme çalışması yürütüyor. 350 işçi ve çevre köylerden gönüllü vatandaşların da dahil olduğu ciddi bir insan gücüyle söndürme çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.

Şahin, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda paydaş kurumlarla yürütüldüğünü ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Burada tabii çok güzel kurumlar arası iş birliği var. İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız sürekli buradalar. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyemiz hem arazöz hem de su tankeri, iş makinesi ve işçileri ile İtfaiye Daire Başkanlığı, Aski Genel Müdürlüğü ciddi bir katkı sunuyorlar. Bütün emeği geçen kurum yetkililerine ve burada bizzat çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."

- "Hiç tereddütsüz tahliye edecektik"

Vali Şahin, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına çevre illerden ekiplerin de katıldığını, olayla ilgili tespit çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

Yangın nedeniyle yerleşim yerlerinin tehdit altında olmadığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Yangın başlar başlamaz yerleşim yerlerinde tehdidin ne boyutta olduğuna baktık. Bölgedeki kaymakam arkadaşımız, belediye başkanımızla birlikte hemen o civardaki mahallelerimizi dolaştılar. Teknik arkadaşlarımızın da yönlendirmesiyle ve bilgilendirmesiyle oralarda gerekli tedbirler alındı. Oralara sirayet noktasında bir tehdit veya risk yok. Allah korusun büyüseydi, o yangın oralara sirayet etme durumu olsaydı onları da hiç tereddütsüz tahliye edecektik. Şu anda can ve mal kaybı anlamında bir şey yok."

Şahin, başkentte ve ilçelerinde izin verilen alanlar dışında piknik ve mangal yapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.


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