Ankara Valisi Şahin'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı:

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, "Dünya’nın neresinde olursa olsun herkes için akan kanın, dökülen gözyaşlarının, çekilen acıların dindiği, zulüm ve haksızlıkların sona erdiği bir hayat diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Şahin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, her insanın doğuştan sahip olduğu eşit, devredilemez, kısıtlanamaz temel hak ve hürriyetlerinin ırk, din, dil ya da bölge ayrımı yapılmaksızın korunması gerektiğini teminat altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 72. yılını tebrik ederek, "Dünya’nın neresinde olursa olsun herkes için akan kanın, dökülen gözyaşlarının, çekilen acıların dindiği, zulüm ve haksızlıkların sona erdiği bir hayat diliyorum." ifadesini kullandı.