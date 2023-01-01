Ankara Valisi Şahin polisleri ziyaret etti
Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Kızılay'da görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı.
Şahin, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan komuta kontrol noktasında incelemelerde bulundu.
Burada görev yapan polisler ile bir süre sohbet eden Şahin, ardından İl Emniyet Müdürü Yılmaz ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Şahin, görev başındaki polislere başarılar dileyerek, yeni yıllarını kutladı.