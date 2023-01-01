  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ankara Valisi Şahin polisleri ziyaret etti
Yerel

Ankara Valisi Şahin polisleri ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Kızılay'da görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 02:55:00 -
Ankara Valisi Şahin polisleri ziyaret etti

Şahin, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan komuta kontrol noktasında incelemelerde bulundu.

Burada görev yapan polisler ile bir süre sohbet eden Şahin, ardından İl Emniyet Müdürü Yılmaz ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahin, görev başındaki polislere başarılar dileyerek, yeni yıllarını kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23