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Aktüel Ankara Valiliğinden vatandaşlara kritik uyarı
Aktüel

Ankara Valiliğinden vatandaşlara kritik uyarı

Yeniakit Publisher
2023-05-17 18:00:00 -
Ankara Valiliğinden vatandaşlara kritik uyarı

Ankara Valiliği, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarınki yağış uyarısı paylaşıldı.

Yarın Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk, Kalecik ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilen açıklamada, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

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