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Gündem Ankara Valiliğinden sıcak havalar nedeniyle meteorolojik uyarı
Gündem

Ankara Valiliğinden sıcak havalar nedeniyle meteorolojik uyarı

Yeniakit Publisher
2023-08-11 18:55:00 -
Ankara Valiliğinden sıcak havalar nedeniyle meteorolojik uyarı

Ankara Valiliği sıcak havaların beklenmesi nedeniyle meteorolojik uyarı yayımladı.

nkara Valiliği tarafından yapılan uyarıya göre hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üstünde olması bekleniyor.

Sıcak havanın etkili olduğu günlerde ise kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olması öneriliyor. Ankara’da önümüzdeki günlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

12.08.2023 Cumartesi günü 33 derece, 13.08.2023 Pazar günü 36 derece, 14.08.2023 Pazartesi günü 38 derece, 15.08.2023 Salı günü 38 derece, 16.08.2023 Çarşamba günü 38 derece.


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