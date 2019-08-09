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Ankara Valiliği’nden Kurban bayramı güvenlik tedbirleri

Ankara Valiliği Kurban Bayramı’nın huzur ve güvenlik içerisinde idrak edilmesi amacıyla aldığı tedbirleri kamuoyu ile paylaştı.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:00
Ankara Valiliği’nden Kurban bayramı güvenlik tedbirleri

Ankara Valiliği Kurban Bayramı’nın huzur ve güvenlik içerisinde idrak edilmesi amacıyla aldığı tedbirleri kamuoyu ile paylaştı.


Ankara Valiliği Kurban Bayramı’nın huzur ve güvenlik içerisinde idrak edilmesi amacıyla aldığı tedbirleri kamuoyuna duyurdu. Valilik tarafından alınan tertip ve tedbirlere göre; ” İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce 09 Ağustos 2019 Cuma gününden itibaren kendi sorumluluk bölgelerinde emniyet ve asayiş tertip ve tedbirleri, 19 Ağustos 2019 Pazartesi gününe kadar sürdürülecek. Havaalanı, gar ve terminallerde yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi ve devlet kara yolları üzerinde tertip edilecek trafik ve asayiş ekiplerinin sayıları artırılmak suretiyle vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli seyahatlerine hazır hale getirilecek.



FETÖ/PYD terör örgütü ile mücadele


Kurban Bayramı münasebetiyle FETÖ/PDY terör örgütü başta olmak üzere terör örgütlerinin, Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan kişi ve kuruluşların, halkın dini duygularını istismar ederek yasa dışı kurban derisi toplama faaliyetlerine girişebilecekleri değerlendirilmiş olup bu tür yasa dışı girişimlerin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak.



Tüm birimler teyakkuza geçirildi


Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından özellikle alışveriş ve eğlence yerleri ile diğer umuma açık mahaller, zabıta ekipleri marifetiyle etkin bir şekilde denetlenecek. Belediyeler; itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekiplerini bayram süresince göreve hazır hale getirecek olup nöbetçi memurluklar vatandaşların müracaatlarına sürekli açık tutulacak. Toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacak. Sağlık, nöbetçi eczane ve haberleşme ile elektrik hizmetleri için gerekli hazırlıklar ilgili birimler tarafından planlandı, acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizat bayram süresince hizmete hazır hale getirildi.



Gıda ürünlerine denetimler arttırıldı


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal hizmet kurumları vatandaşların ziyaretlerine uygun şekilde düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde yoğun denetimler yapılacak.


Yol bakım çalışmaları durduruldu


Kara yolları 4. Bölge Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 08 Ağustos 2019 tarihinden başlayarak 18 Ağustos 2019 tarihine kadar bütün yollar mümkün mertebe ulaşıma açık tutulacak, yol bakım ve onarımları bu süre zarfında durdurulacak.


Hava durumu verileri anlık bildirilecek


Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünce Kurban Bayramı tatili süresince meteorolojik veriler, Kaymakamlıklara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, Belediyelere, Kara yolları 4. Bölge Müdürlüğüne ve diğer ilgili kurumlara iletilecek, acil durumlarda tedbir alınması sağlanacak.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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