  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ankara Valiliği yağış için uyardı
Yaşam

Ankara Valiliği yağış için uyardı

Yeniakit Publisher
2023-09-30 22:35:00 -
Ankara Valiliği yağış için uyardı

Ankara Valiliği, sağanak yağış beklentisi nedeniyle uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nden sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Pazar günü Ankara’da beklenen yağış beklentisi üzerine meteorolojik uyarı yayımladı. Açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre; Pazar günü Ankara’nın kuzeyi ve doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Uyarının geçerlilik periyodu ise pazar günü saat 12.00 ile 20.00 arası olarak belirlendi.

Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı!
Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı!

Gündem

Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü
Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü

Yerel

Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü

Ankara Valiliğinden doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama
Ankara Valiliğinden doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama

Yerel

Ankara Valiliğinden doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23