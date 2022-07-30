Ankara Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alacak
Ankara Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında özel yetenek sınavı ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Programı'na, Spor Bilimleri Fakültesi'ne ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Anasanat Dalları'na öğrenci alınacak.
Başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve kontenjanlar hakkında ayrıntılı bilgiler http://oidb.ankara.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız