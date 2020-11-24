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Aktüel Ankara Üniversitesi, Öğretmenler Günü'nü online kutladı
Aktüel

Ankara Üniversitesi, Öğretmenler Günü'nü online kutladı

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar: - "Pandemi sürecinde yüz yüze eğitimden uzak kaldık. Uzaktan eğitim ekranlarda ama camdan olsa da candan olmalı. Eğitimde ve kurtuluşta asıl önemli olan budur, gönülden millete hizmettir"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:57:53 -
Ankara Üniversitesi, Öğretmenler Günü'nü online kutladı

ANKARA (AAA) - Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, pandemi sürecinde yüz yüze eğitimden uzak kalındığına işaret ederek, "Uzaktan eğitim ekranlarda ama camdan olsa da candan olmalı. Eğitimde ve kurtuluşta asıl önemli olan budur, gönülden millete hizmettir." ifadesini kullandı.

Ankara Üniversitesi'nde, online buluşma ile 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması yapıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ünüvar, eğitim ile öğretmenliğin ekmek ve su kadar önemli olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Milletleri kurtaracak yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözüne işaret eden Ünüvar, "Pandemi sürecinde yüz yüze eğitimden uzak kaldık. Uzaktan eğitim ekranlarda ama camdan olsa da candan olmalı. Eğitimde ve kurtuluşta asıl önemli olan budur, gönülden millete hizmettir." diye konuştu.

- "Her sağlık çalışanının başarısının temelinde öğretmen var"

Türkiye'nin pandemi sürecinde sağlık alanındaki başarılarına değinen Ünüvar, bu başarının sadece tıp camiasına sayılamayacağını, her bir sağlık çalışanının bu başarısının temelinde birer öğretmen başarısı bulunduğunu söyledi.

Ünüvar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her şey unutulur öğretmen unutulmaz. Bir hizmette üçgen anlayış çok önemli; köşelerinde bina, donanım ve insan. Eğitim hizmetinde de bu geçerli ve en önemlisi olan insan faktörü burada öğretmen olarak karşımıza çıkıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'eğitim, sağlık, adalet ve emniyet' derken eğitimi en başa koyuyor. Bizler de aynı şekilde söylüyoruz. Hz. Ali'nin 'Bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' sözünü özümsedik. Gözümüzden sakındığımız çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, bu ülke için çalışıyor. Şu bir iltifat değil; öğretmenlerimizi göz bebeğimiz gibi korumalıyız. Bu vesile ile başta şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet dileyerek, tüm cefakar öğretmenlerimizin gününü kutluyorum."

- Filmlerdeki öğretmen değişiyor

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş ise filmlerdeki öğretmen imajı ile öğrenci ilişkilerine değindi. "Öğretmen rolü, farklı dönemlerdeki filmlerde farklı ele alınmış. Kimi zaman köyünü kalkındırmış, kimi zaman Hababam Sınıfındaki Mahmut Hoca gibi bir duruş sergilemiş. Öğrencisine ve halka dokunmuş." dedi.

Öğülmüş, şunları söyledi:

"Filmlerde, önce modernleşmede öncü öğretmen, daha sonra sınavların ortaya çıkmasıyla sınava destek olan öğretmen rolü gelişti. Şimdi de öğretmen, dijitalleşmede rehberlik edecek rollere bürünecek filmlerde. Çünkü öğretmen toplumsal değişimde öncüdür."

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