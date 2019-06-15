Ankara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) için ter dökecek. ÖSYM tarafından yapılacak 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına, 2,5 milyonun üzerindeki aday katılacak. ÖSYM YKS, TYT ve AYT sınavına girecek adaylar üniversite puanlarını araştırmaya da başladı. Peki Ankara Üniversitesi taban puanları 2019, Ankara Üniversitesi taban puanları 2 yıllık, Ankara Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2019, Ankara Üniversitesi sıralama 2019, Ankara Üniversitesi taban puanları 2019, Ankara Üniversitesi 2019 taban puanları, Ankara Üniversitesi YÖK atlas taban puanları 2019, Ankara Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas. İşte Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ile ÖSYM YKS sınav haberleri.15 Haziran 2019 Cumartesi 09:19
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) için ter dökecek. ÖSYM tarafından yapılacak 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına, 2,5 milyonun üzerindeki aday katılacak. ÖSYM YKS, TYT ve AYT sınavına girecek adaylar üniversite puanlarını araştırmaya da başladı. Peki Ankara Üniversitesi taban puanları 2019, Ankara Üniversitesi taban puanları 2 yıllık, Ankara Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2019, Ankara Üniversitesi sıralama 2019, Ankara Üniversitesi taban puanları 2019, Ankara Üniversitesi 2019 taban puanları, Ankara Üniversitesi YÖK atlas taban puanları 2019, Ankara Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas. İşte Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ile ÖSYM YKS sınav haberleri.
Ankara Üniversitesi 2019 taban puanları
Ankara Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas için tıklayınız
Üniversite heyecanı başlıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Bu oturumda adaylara 135 dakika süre verilecek. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.
Üniversiteye girmek için en az kaç puan gerekiyor?
ÖSYM tarafından hazırlanan YKS 2019 kılavuzuna göre, ön lisans programlarını tercih edebilmek veya özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT'den en az 150 puan almak gerekiyor. Engelli öğrenciler ise 100 ve üzeri puan aldıklarında özel yetenek gerektiren lisans programlarına başvuru hakkını elde edebilecek.Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için de ilgili puan türünde en az 180 puan alma kıstası bulunuyor. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.
YKS üniversite yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?
Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılıyor. Merkezi yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına, YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek. Adaylar, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"na haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak. Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri ise yükseköğretim kurumlarınca gerçekleştirilecek.
Dicle Üniversitesi taban puanları 2019
Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2019
İnönü Üniversitesi taban puanları 2019
Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları 2019
Fırat Üniversitesi taban puanları 2019
Çukurova Üniversitesi taban puanları 2019
Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019
Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019
Şırnak Üniversitesi taban puanları 2019
ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2019
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları 2019
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi taban puanları 2019
Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019
Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019
Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2019
Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2019
Ordu Üniversitesi 2019 taban puanları
Ankara üniversitesi taban puanları 2019
Bilkent Üniversitesi taban puanları 2019
İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2019, İTÜ sıralama 2019
Koç Üniversitesi taban puanları 2019
Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019
İstinye Üniversitesi taban puanları 2019
Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019
Galatasaray üniversitesi taban puanları 2019
Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2019
Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019
Sakarya Üniversitesi taban puanları 2019
Konya Selçuk üniversitesi taban puanları 2019
Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri 2019
DGS puanları 2019 ÖSYM DGS taban puanları 2019
Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019
Gazi Üniversitesi taban puanları 2019
Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019
Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019
Açıköğretim taban puanları 2019
Mühendislik taban puanları 2019
İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim
DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019
Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019
Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019
4 yıllık üniversite taban puanları 2019
2 yıllık üniversite taban puanları 2019
Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019
Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019
Ankara Üniversitesi taban puanları 2019
Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019
Ege Üniversitesi taban puanları 2019
Marmara Üniversitesi taban puanları 2019
İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019
Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019
YORUM YAZ