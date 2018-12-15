Ankara TEDAŞ Spor dünya ikincisi

ANKARA - İran'da serbest stil kategorisinde gerçekleştirilen Dünya Güreş Kulüpler Kupası'nda Ankara TEDAŞ Spor, ikinciliği elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Babol kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, Ankara TEDAŞ Spor temsil etti.

Finalde ev sahibi ülkeden Bimeh Razi'ye yenilen Ankara TEDAŞ Spor, ikinci oldu.

Dünya Güreş Kulüpler Kupası'nda Türk ekibinin kadrosunda Ali Karaboğa, Şaban Kızıltaş, Sedat Özdemir, Mustafa Zopalı, Nazım Kara, Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ahmet Bilici, Semih Yazıcı, Fatih Yaşarlı ve Bekir Eryücel yer aldı.