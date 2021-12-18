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Ekonomi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 19 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 13:07:00 -
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları’nın ilgili maddeleri uyarınca doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım olarak ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. (Adaylar, başvuru dosyalarındaki bilimsel çalışmaları elektronik ortamda (CD, DVD vb.) verebilirler) Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, başvuruların doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili fakülte dekanlığına yapılması gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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