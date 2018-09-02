Ankara-Sivas hattında ray serimi

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nde günlük bin 750 metre ray seriliyor. Sivas-Ankara arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise bir saate indirecek olan hattın Erzincan, Erzurum ve Kars’a devam etmesi ve Bakü-Tiflis-Kars demir ipek yolu ile birleşmesi planlanıyor. Ray serimi bir milyar 83 milyon liraya ihale edilen projede yaklaşık 800 işçi çalışıyor. Yerli ray ve traveslerin kullanıldığı çift yön olarak yapılan yaklaşık 500 kilometre ray döşenecek hatta 2019’da test sürüşlerinin yapılması planlanıyor.