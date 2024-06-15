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Gündem Ankara sele teslim oldu: Mansur Yavaş’ın yenilediği tarihi Ulus Hali’ni su bastı! Osman Gökçek'ten sert tepki
Gündem

Ankara sele teslim oldu: Mansur Yavaş’ın yenilediği tarihi Ulus Hali’ni su bastı! Osman Gökçek'ten sert tepki

Yeniakit Publisher
2024-06-15 07:15:00 - 2024-06-15 07:27:52

Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti. Caddeler göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yayalar ise otobüs duraklarına güçlükle sığınabildi. Selin vurduğu yerlerden birisi de Mansur Yavaş'ın 27 milyon liraya yenilediği tarihi Ulus Hali'ydi. Çatısı akan ve rögar kapağı taşan halin son halini gören vatandaşlar Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün alarm verdiği Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti.

Ankara'nın Etimesgut başta olmak üzere Çankaya, Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yayalar ise duraklara ve apartman altlarına sığınabildi. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle bazı araçlarda ufak çaplı hasarlar meydana geldi.

MİSKET BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU TANELERİ

Trafikteki sürücüler de araçlarını durdurup, yağışın sona ermesini bekledi. Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde misket büyüklüğündeki dolu taneleri, kısa sürede zeminin beyaza bürünmesine neden oldu.


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TARİHİ HAL YAĞIŞA DAYANAMADI

Avusturyalı mimar Robert Oerley tarafından 1937 modern bir mimariyle tasarlanan Ulus Hali etkili olan sağanak yağıştan etkilenen yerlerden biriydi.

 Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 milyon 100 bin lira maliyetle yenileme çalışmaları tamamlanmasının ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından 2023 yılı aralık ayında "Daha modern, hijyenik ve konforlu bir tesis" tanıtımlarıyla açılışı gerçekleşmişti.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşın en uğrak yeri olan Ulus Hali, etkili sağanak yağışa dayanamayarak çatısı aktı rögarları taştı.

AK PARTİLİ VEKİL GÖKÇEK, ULUS HALİ'NE GİTTİ

Ankara Ak Parti Milletvekili Osman Gökçek, 6 ay önce açılan Ulus Hali'ne giderek mağdur olan vatandaşın durumuna isyan etti. Gökçek, "Mahsur Yavaş, biraz insanların arasına girin şu hali bir görün. Yazık günah değil mi bu insanları mağdur ediyorsunuz. Şu rezilliğe bakın. Daha burasını yeni yaptın. Böyle bir rezillik olur mu? Alt yapı yapıldı diyorsun rögar taşıyor.

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