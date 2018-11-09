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Ankara namaz vakitleri | Diyanet Ankara ezan saatleri

Başken Ankara namaz saatleri araştırılmakta. İslam'ın şartlarından biri olan beş vakit namaz tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Dinin direği olan namaz saatleri merak konusu. Ankara Namaz Vakitleri, Ankara Ezan Saatleri, Ankara namaz vakitleri 2018, Ankara sabah ezanı, diyanet namaz vakitleri Ankara, Ankara sabah ezanı kaçta okunuyor diyanet, Ankara imsakiye, Ankara cuma namazı saati kaçta? soruları Ankara namaz vakitleri için sorulmakta.

09 Kasım 2018 Cuma 12:13
Ankara namaz vakitleri | Diyanet Ankara ezan saatleri

Başken Ankara namaz saatleri araştırılmakta. İslam'ın şartlarından biri olan beş vakit namaz tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Dinin direği olan namaz saatleri merak konusu. Ankara Namaz Vakitleri, Ankara Ezan Saatleri, Ankara namaz vakitleri 2018, Ankara sabah ezanı, diyanet namaz vakitleri Ankara, Ankara sabah ezanı kaçta okunuyor diyanet, Ankara imsakiye, Ankara cuma namazı saati kaçta? soruları Ankara namaz vakitleri için sorulmakta.

Namaz dinin direği, Müslümanın miracı, insanlığın kurtuluş reçetesi, amellerin en hası ve suallerin ilki namaz olacaktır.  Bir kulun Allah`ı iyi tanımışlığın en güzel göstergesi yine namazdır. Namaz, tüm günah ve pisliklerden temizleyen bir ibadettir. Allah’a ulaşmak için en büyük aracıdır namaz. Onun için Müslüman günde beş vakit Allah’ın huzurunda namazla huşuya erer. Namazla Yüce Yaradanı ile konuşur, dertleşir, dua ve niyazda bulunur. İşte Ankara namaz vaktleri 2018 aylık namaz saatleri:

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Namaz ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden bazıları

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Ayet-i kerîmenin tamamının anlamı şöyledir: "Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir." Ankebut Suresi 45

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ

"Allah için boyun eğerek kalkın namaza durun" Bakara Suresi 238

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 12:13
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