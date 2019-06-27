Ankara Müftüsü Yusuf Doğan kimdir nereli ve kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ankara İl Müftülüğüne, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan atandı. 1982 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak Artvin’de memuriyete başlayan Yusuf Doğan, 1983 yılında askerlik vazifesini Kıbrıs’ta yedek subay olarak tamamladıktan sonra, 1984-1985 yılları arasında Muş İl Müftü Yardımcısı / İl Müftü Vekili olarak görev yaptı. Peki Ankara Müftüsü olan Yusuf Doğan kimdir? Yusuf Doğan nereli ve kaç yaşında?

Yusuf Doğan kimdir?

1956 yılında Sivas’ın Ekingölü Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu 1969 yılında İstanbul’da, İmam-Hatip Lisesi’ni 1977 yılında Sakarya’da bitirdi. 1977 yılında başladığı Bursa Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1981 yılında mezun oldu.

1982 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak Artvin’de memuriyete başlayan Yusuf Doğan, 1983 yılında askerlik vazifesini Kıbrıs’ta yedek subay olarak tamamladıktan sonra, 1984-1985 yılları arasında Muş İl Müftü Yardımcısı / İl Müftü Vekili olarak görev yaptı. 1985 yılında Şanlıurfa-Viranşehir İlçesi’ne Müftü olarak atandı ve 1987 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

1987-1990 yılları arasında devam ettiği Haseki Eğitim Merkezi Arapça İhtisas Kursu’nu 6. dönem ikincisi olarak tamamladı. 1990 yılında Bursa-Harmancık İlçe Müftülüğüne atandı.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. 1993 yılından itibaren Almanya-Hamburg’ta din görevlisi olarak görev yaptı.

Yurt dışından döndükten sonra 10.05.2010 tarihinde Bursa Müftülüğünde İl Vaizi olarak göreve başladı. 15.07.2010 tarihinde Gemlik İlçe Müftülüğüne atanan Yusuf Doğan, 17.01.2011 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı görevine atandı. 02.01.2012 tarihinden itibaren de 3,5 yıl Rize İl Müftüsü olarak görev yapan Yusuf Doğan, 30.06.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan karar ile Kocaeli İl Müftüsü olarak atandı. Almanya’da eğitim çalışmaları yapan ve hat sanatı ile ilgilenen Doğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “İslam Hukuku” alanında doktora çalışması yapmaktadır. Evli ve 4 çocuk babası olan Yusuf Doğan, Arapça ve Almanca bilmektedir.