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Gündem Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
Gündem

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde aralarında avukatların da olduğu 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 10:15:00 -
Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturmada tespit edilen fişlemeler, ardışık aramalar, HTS kayıtları, aleyhteki ifade ve teşhisler doğrultusunda şüpheliler belirlendi.

Bu doğrultuda 12'si avukat ve avukat stajyeri 36 zanlının gözaltına alınması için Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Yorumlar

dürüst

KORKARIM Kİ;DEVLET KADROLARINA YERLEMİŞ TÜM HAİNLER ELELE VERİP FETÖ YE HİZMET EDİYOR VE İSTİHBARAT SAĞLIYORLAR.BURDA YETKİLİLERİN DE GÜNAHI YOK DEĞİL,ÜNİVERSİTELERİN TAMAMINDA SİYASETİN DE DESTEĞİ İLE YIKANIP TERTEMİZ OLDULAR.TEMİZLEME OPERASYONU HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN ERTESİ GÜNÜ BAŞLADI.ESKİ TAS ESKİ HAMAM DEVAM EDİYOR.
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