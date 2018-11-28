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Ankara merkezli 4 ilde kaçak sigara operasyonu: 23 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, 23 kişi gözaltına alındı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:30
Ankara merkezli 4 ilde kaçak sigara operasyonu: 23 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde, sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu ve Güneydoğu illerinden getirilen kaçak sigaraların, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde satıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ankara ile Çorum, Şırnak ve Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, sigara kaçakçılarının liderleri olduğu öne sürülen M.G. ve S.A. ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı. 11 bin 66 paket kaçak sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 12:30
  1. Kilis
  2. Şırnak
  3. Çorum
  4. Ankara
  5. kaçak sigara operasyonu
  6. gözaltılar var

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