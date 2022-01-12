  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tekirdağ'da kar yağışı! İstanbul'a doğru ilerliyor

Şevki Karabekiroğlu'ndan dikkat çeken Enes Kara paylaşımı: Hayatın anlamını ve gayesini yitirmiş!

Türk milletine hakaret eden alçaklar sınır dışı edildi!

Bediüzzaman Said Nursi'nin davası neydi? "Bana, 'Sen şuna buna niçin sataştın?' diyorlar, farkında değilim"

‘Ah Kemal Bey ahhhh ağzından mı kaçtı!’ Kılıçdaroğlu’nun vaadi yandaşa tosladı

Avrupa ülkesinde bile fuhuş yasaklanıyor! Türkiye daha neyi bekliyor?

Bakan Pakdemirli'den şeker gibi açıklama

Macron’dan alçakça bir hamle daha! Müslümanlara hançer

Bakanlık yeni adım attı! Altın ve döviz açıklaması

Bunlar bu kadar ikiyüzlü! Enes Kara'nın intiharını istismar eden laikçiler, CHP'li meclis üyesinin intiharında üç maymunu oynamıştı!
Gündem Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu!
Gündem

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2005 yılı PMYO ve 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavları soruşturması kapsamında, 7 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 10:19:00 -
Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2005 yılı PMYO ve 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavları soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis ve komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 7 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Süleyman

Hani üstat necip fazıl demişya Sattılar memleketi 10 pula Dokuz kişiye bir Bir kişiye dokuz pil kurtlar yapmazdı bu taksimatı kuzulara şah olsa Diye ışte bunun gibi Firavunlar bile yapmazdı bu adaletsizliği Dağdaki terörist gelmiş meclisin göbeğine oturmuş kimseden ses yok Ama söz konusu fetö olunca insanları bir yana bırak binalar dahi bu olmayan suçdan nasibini alıp binalar bile suçlu Gelse akıl sedir bu işe
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay