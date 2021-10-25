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Gündem Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ’a darbe
Gündem

Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ’a darbe

Ankara merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 09:15:00 -
Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ’a darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

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