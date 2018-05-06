THY - Konya
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ankara Mamak’ta selin izleri siliniyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün meydana gelen selde zarar gören yaklaşık 150 araç hasar tespitinin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:55
Ankara Mamak’ta selin izleri siliniyor

Sel felaketi sonrası Ankara Valiliği koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Selde zarar gören 150'ye yakın araç, fotoğrafları çekilip hasar tespiti yapılmasının ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı, ev ve iş yerlerinde hasar tespit ve giderme çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan polis telsizinden Meteoroloji'nin öğle saatlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu belirtilerek, meydana gelebilecek aksaklıklara karşı polis ekiplerinden dikkatli olmaları ve gelişmeleri sürekli bildirmeleri istendi.

Ankara'da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak sele dönüşmüş, Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'ndeki seyir ve park halindeki araçlar sel sularına kapılarak, Boğaziçi Köprüsü'nün altında sürüklenmiş, 6 kişi hafif şekilde yaralanmış birçok araç, ev ve iş yerinde maddi zarar meydana gelmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:55
  1. Ankara
  2. Neşet Ertaş
  3. Mamak
  4. Ankara Valiliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıskandıran tablo! Salon tıklım tıklım
    1. Kıskandıran tablo! Salon tıklım tıklım
    2. Son dakika! Turistleri taşıyan otobüs..
    3. Meclis, milyonları ilgilendiren tasarı..
    4. Belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in dudak..
    5. 'Arap koyunu' üreticiyi sevindirdi
    6. Düzce'de kaza: 10 kişi yaralı
    7. Türkiye'yi üzen "Salah" gerçeğini..
    8. Başbakan Yıldırım: İstanbul'da doğup..
    9. CHP'li isimden Karamollaoğlu itirafı:..
    10. 150 kişilik bisiklet grubu Osmangazi..
    11. Anadolu'dan TOKİ'ye yoğun talep
    12. Karaman'da bıçaklanan çocuk, bahçe..
    13. Trabzonspor'a kendi evi yaramıyor!
    14. 13 yaşındaki çocuğun sabıkası şoke etti!
    15. Karamollaoğlu ve Perinçek son imza..
    16. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde tarihi..
    17. Elazığ’da zehir tüccarları her yolu..
    18. Trabzonspor iki yıldızın bonservisini..
    19. Adım adım Premier Lig'e! Yıllık 2.5..
    20. Otomotiv ihracatı 27 aydır aralıksız..
    Kuveyt Türk
    'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı
    'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir