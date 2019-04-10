Ankara lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019

Ankara lise taban puanları 2019, Ankara lise taban puanları e okul, Ankara lise taban puanları sıralaması açıklandı mı? Liseye Geçiş Sınavı yani LGS 2019 sınavına girecek öğrenciler başvurularını 3-14 Nisan tarihleri arasında yapacak. İyi bir lisede okumak isteyen 8. Sınıf öğrencileri 1 Haziran’da yapılacak olan 2019 LGS sınavına hazırlanırken bir yandan da lise taban puanlarının yanında lise başarı sıralasını merak ediyor. Ankara lise taban puanları 2019 haberleri...

Milli Eğitim Bakanlı (MEB) Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzdaki detaylara göre, öğrencilerin geçeceği alanlarda sağlık durumlarının elverişli olması esası aranacak. İşte, Meslek liselilerin alan tercihlerini yapacakları tarihleri. MEB'in yayımladığı "Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu"na göre meslek alanlarına ait tercihler için başvurular 13-26 Mayıs'ta yapılacak. Bir yandan da LGS sınavına hazırlanan 8. Sınıf öğrencileri 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. İşte MEB lise taban puanları ve başarı sıralaması puanları...

Ankara lise taban puanları

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