Ankara Kocatepe Camii'nde şerefsizlik! Müslüman artık uyuma

İslam'a ve değerlerimize hakarete dair gerçek manada bir yaptırım uygulanmadığı için her geçen gün dine hakaret, dini alaya alma, dini ve değerleri aşağılama artıyor. Bu duruma Müslümanlar da göz yumuyor.

Bilal Kısa isimli yönetmen ve adı henüz bilinmeyen bir model, Ankara Kocatepe Camii'nde skandala imza attı.

Camiye belini açıkta bırakan bir tişört ve kısa etekle giden model, başörtüsü, takke ve tesbihi de aksesuar olarak kullanarak dini değerleri ayaklar altına aldı.

'Zıtların büyüsü'ymüş!

Rezil görüntüler, sosyal medya üzerinden "Bu fotoğraf zıtların büyüsünü en saf haliyle kaplıyor" şeklinde skandal ifadelerle servis edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngilizce olarak yapılan paylaşımda "Beyaz kırpılmış tişörtün modern asi aurası, işlemeli kırmızı zemin, eteğin ortaya çıkardığı geleneksel zarafetle çarpıcı bir şekilde uyum sağlıyor. Kafasını süsleyen beyaz takke ve boynunu örten 99 boncuklu tesbih, maneviyatın ve iç huzurun vücut bulmuş halini simgeliyor" denildi.

Paylaşımın altında skandal yorumlar: Dinde ayıp olmaz

Sanat adı altında İslam'ı hedef alan ikili, paylaşımın altına gelen yorumlarda da dini değerle alay etti.

Camide yapılanın ayıp olduğunun belirtildiği bir yoruma cevap veren Kısa, "Dinle şaka olmaz sanar. Olur ya sıkıntı yok" ifadesini kullandı. 'mapierg' kullanıcı adına sahio olan model ise "Dinde ayıp olmaz" şeklinde yanıt verdi. Yoruma gelen bir cevapta ise "Allah sanatı sever" yazıldığı görüldü.

Kaynak: Yeni Şafak