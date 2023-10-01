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Gündem Ankara Kızılay çevresinde bir patlama sesi duyuldu
Gündem

Ankara Kızılay çevresinde bir patlama sesi duyuldu

Yeniakit Publisher
2023-10-01 09:46:00 - 2023-10-01 10:20:31

Ankara'da meydana gelen patlamanın içişleri bakanlığına atılan bir el bombasından kaynaklandığı iddia ediliyor.

Ankara’da Bakanlıklar bölgesinde patlama ve silah sesleri duyulduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.

İddialara göre bomba, fotoğrafta görülen gri renkli ticari araçtan atıldı. Emniyet güçleri araçta bomba düzeneği ihtimaline karşı araç çevresini boşaltıp, güvenli alan oluşturdu.

Bakan Yerlikaya: Teröristlerden biri kendini patlattı

Yerlikaya, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerinde bulundu.

 


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