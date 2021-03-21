Ankara imsakiye 2021| Ankara’da sahur saat kaçta? Ankara iftar vakti ne zaman?

Şaban ayının bitmesine günler kala Ramazan ayının da yaklaşmasıyla oruç tutma heyecanı da artıyor. Ramazan ayına bu kadar önem verilmesi şüphesiz ki Kuran- ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde geçmesidir. Ramazan ayı orucuna ilişkin Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır." (Bakara Suresi 183. Ayet). Rabbimiz tarafından verilen bu emri yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız, Ankara’nın bu yıl ki imsakiyesini merak etmekte. . İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ankara’da sahur saat kaçta? Ankara iftar vakti ne zaman?

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Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi