  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden pandemi açıklaması

Ankara Tabip Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın koronavirüsle ilgili asılsız beyanlarına cevap Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 00:14:00 - 2020-08-05 00:20:04
Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden pandemi açıklaması

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamada, "Ankara'da hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluğu yüzde 63. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır. Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır." denildi.

Ankara Tabip Odası bugün yaptığı açıklamada, kentte günlük pozitif vaka sayısının bine yaklaştığı bilgisini paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada vaka sayılarının çok arttığını söylemesi başkentte paniğe neden olmuştu.

 

Mansur Yavaş: Maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıktı
Mansur Yavaş: Maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıktı

Gündem

Mansur Yavaş: Maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan "Kovid-19" genelgesi

Aktüel

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan "Kovid-19" genelgesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı