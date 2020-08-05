Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden pandemi açıklaması

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamada, "Ankara'da hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluğu yüzde 63. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır. Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır." denildi.

Ankara Tabip Odası bugün yaptığı açıklamada, kentte günlük pozitif vaka sayısının bine yaklaştığı bilgisini paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada vaka sayılarının çok arttığını söylemesi başkentte paniğe neden olmuştu.