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Yaşam Ankara için yağış uyarısı
Yaşam

Ankara için yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-09-02 19:26:00 -
Ankara için yağış uyarısı

Ankara'da bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara'da bu akşam saatlerinden itibaren güney ilçelerinden başlayarak, il genelinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), güney ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram ) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışın, yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olacağı değerlendiriliyor.

Ankara Valiliği'nden uyarı

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre bugün ve yarını kapsayacak şekilde, kentin güney ilçelerinden başlayarak il genelinde yerel olarak kuvvetli, güney ile doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün saat 18.00'den yarın 18.00'e kadar başkentte sağanak beklendiğini açıklamıştı.
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AFAD, SMS ile uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) beklenen kuvvetli yağışa ilişkin Ankaralı vatandaşların cep telefonlarına uyarı niteliğinde kısa mesaj gönderdi. Mesajda, "Meteorolojiye göre Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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