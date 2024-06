Ankara her yağmurda felaketi yaşıyor

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Başkent Ankara, CHP’li Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı görevine seçildiği 2019’dan beri seller ve can kayıplarıyla anılır oldu. Son sel felaketinde hayatını kaybeden Ayşe Yavuz ile birlikte Ankara’da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10’u buldu.

İş bilmezlik ve beceriksizlik yüzünden mazgalların asfaltla kaplanması, alt yapı yetersizliği gibi nedenlerle, başkentte yağan her sağanak yağmur, can kayıplarının ve büyük maddi zararın yaşandığı felakete dönüşüyor. AFAD ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su altında kalan bazı yerlerde tahliye çalışması için zamanla yarıştı. Bazı yerlerde ise vatandaşlar, su basan evlerini, işyerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Vatandaşlar isyan etti!

Keçiören’de evini su basan Zeynep Eser, her yağmurda kendi imkanlarıyla evlerinden su tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, “Her yağmurda aynı sorunları yaşıyoruz. Yetkililerden alt yapı sorunlarının çözülmesini bekliyoruz” dedi. Evini kaç kere su bastığını artık hatırlamadığını belirten Ayten Yılmaz ise “Her yağışta boğulma tehlikesi yaşıyoruz. Her yağışta birkaç vatandaşımız boğuluyor. Yeter artık. Bu beceriksizlik yüzünden hayatımız cehenneme döndü” tepkisini gösterdi. Şimdiye kadar aracıyla iki kez sel sularının altında mahsur kaldığını anlatan Veli Şahin de, “Canımızı kurtardığımıza mı sevinelim, yoksa her iki seferde de sel suyu yüzünden bozulan arabada oluşan 120 bin lira zarara mı üzülelim bilemiyorum. İnanılmaz bir durum. Mansur Yavaş göreve geldiğinde mazgalların üzerine asfalt döktüler. Bırakın mazgalları temizlemeyi adamlar asfalt döküyorlar” şeklinde konuştu.

ABB artık kendi işine odaklanmalıdır

akit’e konuşan ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, “Son beş yıla kadar Ankara’da selden dolayı kimse günlük hayatında tedirginlik yaşamazdı. Şimdi en ufak bir yağışta herkes ciddi bir tedirginlik yaşıyor. Alt geçitlerden geçmemek için yolunu uzatıyor. Mazgalların bakımının, logarların temizliğinin yapılmadığını görüyoruz, defalarca uyarıda bulunduk. Artık ABB kendi işine odaklanmalıdır. Boş algı çalışmalarını bırakmalıdır. Artık yağışlarda vatandaşlarımız hayatını kaybetmesin. Tedirginlik yaşamasın. ABB işini doğru ve olması gerektiği şekilde yapsın” dedi.

Master plan acilen gözden geçirilmeli

AK Partili ABB Belediye Meclis Üyesi Fatih Ünal da, “Ankara’da alt yapı çok yetersiz ne yazık ki. Geçen dönemde Mansur Beye defalarca alt yapının yetersiz olduğu uyarısında bulunduk. Mazgalların ve alt yapının temizlenmesi gerektiğini bildirdik. Maalesef şimdiye kadar ciddi bir yol alınabilmiş değil. Mansur Yavaş ciddi bir alt yapı çalışması yaptığını söylemişti. Ama hâlâ bir mesafe alınabilmiş değil. Daha büyük mazgallar koyup selleri önleyici çalışma yapması gerekir. Ankara maalesef gün geçtikçe köy görüntüsü vermeye başladı. Vizyonu olmayan bir kente dönüştü başkent. Ciddi anlamda bir trafik sorunu yaşıyor Ankaralılar. Master planının acilen gözden geçirilmesi ve modern şehircilik anlayışıyla gerekli tedbirlerin alınması lazım” şeklinde konuştu.

Alt yapı sorunları ivedikle çözülmeli

Ankara Şehir ve Medeniyet Derneği Başkanı Aziz Oğuzhan Karaman da, her yağışta yaşanan su baskınlarının ve can kayıplarının Ankara’ya yakışmadığını belirterek, Ankara’nın alt yapı sorunlarının ivedilikle çözülmesi gerektiğini kaydetti. Karaman, “Temelde belediyecilik anlayışının insan merkezli olması, insan yaşamını odağa koyması gerekirken rant merkezli, alt yapı yatırımlarını önemsemeyen yaklaşımlar yaşam hakkını tehdit ediyor. Ülkemizin başkentinde her kuvvetli yağış sonrası ölümler, yaralanmalar, araçların zarar görmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.