Ankara hava durumu: Ankara’da sağanak yağış var mı? Sağanak yağış ne zaman bitecek 6 Ağustos 2022 hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne zaman? Yağışlar ne zaman biter? İşte 6 Ağustos hava durumu...

Hava nasıl olacak? Ankara'da sağanak yağış ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İç Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Kütahya, Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yarın ayrıca öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimleri, Afyonkarahisar'ın kuzey ve batısında da sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara valiliği yağış uyarısı geldi mi?

Ankara Valiliğinden yapılan gök gürültülü sağanak uyarısında "Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.