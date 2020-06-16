Ankara Emniyeti’nden 15 Temmuz gazilerine müdahale edildiği iddialarına yalanlama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, AK Parti Genel Merkezi önünde eylem yapmak isteyen 15 Temmuz gazilerine müdahale edildiğine ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında AK Parti Genel Merkezi önünde eylem yapmak isteyen 15 Temmuz gazilerine müdahale edildiği ve çok sayıda gözaltının olduğu yönündeki paylaşımlara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “15.06.2020 günü saat 19.30 sıralarında 15 Temmuz gazilerinden oluşan 20 kişilik bir grup, özlük haklarının düzeltilmesi talebiyle AK Parti Genel Merkezi önüne gelerek beklemeye başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel merkezden çıkışı esnasında grubun hareket halindeki konvoya koşarak yönelmesi üzerine şahısların can güvenlikleri düşünülerek görevlilerimiz tarafından yola çıkmaları önlenmiştir. Görevlilerimiz tarafından gruba yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığı gibi gözaltı işlemi de yapılmamıştır” denildi.