Ankara Devlet Opera ve Balesi "Kovid-19 sürecini" sahneye taşıyacak

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), tüm hayatın yanı sıra sanatı da sekteye uğratan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde insanların yaşadıklarını sahneye taşıyacak.

ADOB'un, Napoli Gecesi, Azerbaycan Gecesi, Dünya Şarkıları gibi seçkin eserlerin sanatseverlerle buluşturulduğu etkinlik programında, pandemi sürecine uygun yeniden düzenlenmiş opera eserleri ve bale temsili de yakında yer alacak.

Türkiye'nin ilk operası olan Ankara Devlet Opera ve Balesinin ilk kadın müdürü, Türkiye'nin önde gelen soprano sanatçılarından Feryal Türkoğlu, AA muhabirine sezon çalışmaları ve aldıkları yoğun Kovid-19 önlemlerine ilişkin bilgi verdi.

Türkoğlu, 9 Eylül'de konser dizisi ile açtıkları sezona, titiz bir şekilde devam ettiklerini belirterek, sürecin ilk kısmını Ankaralı sanatseverlerin tedirginliklerini en aza indirmek, dinleyicilerin ve sanatçıların sağlıklılarını korumak adına yapılması gerekenleri planlamakla geçirdiklerini söyledi.

İki aydır "iki boş, bir dolu" olacak şekilde koltuk düzeni yaptıklarını anlatan Türkoğlu, kasım ayı itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla "bir boş, bir dolu" olacak şekilde seyircilere bilet satışı yaptıklarını aktardı.

Ekimde iki piyanolu Mozart Requiem konserini gerçekleştirdiklerini, koroyu maskeli ve mesafeli oturttuklarını, solistlerin de sahnede ve provalarda mesafeli çalıştıklarını ifade eden Türkoğlu, bu önlemler içinde Cumhuriyet Bayramı Konseri ile sezonun ilk orkestralı konserini verdiklerini dile getirdi.

"Orkestralı konserlerimizi yapmaya devam edeceğiz ama onları da küçülttük. Nefesli çalgılarımız arasında pleksiler var. Orkestradaki üye sayısını konserlerde 25 kişinin üzerine çıkarmıyoruz. Olabilecek en yoğun Kovid-19 önlemlerini aldık. Sanattan ödün vermeden, sanatçılarımızın ve seyircilerimizin sağlığını korumak önceliğimiz." diyen Türkoğlu, kurumun gün aşırı, sahnenin ise her çalışma sonrası dezenfekte edildiğini vurguladı.

- "Heyecanla seyircilerimizi bekliyoruz"



Türkoğlu, kasımda sezonun ilk opera temsili "Saraydan Kız Kaçırma"yı izleyicilerle buluşturacakları bilgisini vererek, "Kostümlü, dekorlu olarak, orkestranın sahne üstünde ve geride, sanatçıların önde olduğu, mini mini oyunlarla, eserimizin kısaltılmış versiyonu ile yapıyoruz. Belirli bölümleri kestik. İki saat seyircimizi salonda tutmak istemedik. Heyecanla seyircilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Bale temsilleri ile sezonu açmayı çok istediklerini kaydeden Türkoğlu, ancak Kovid-19'un yayılımının artışıyla planladıkları temsilleri iptal ettiklerini, DOB Genel Müdürü, tenor Murat Karahan'ın da kendilerine bu konuda yardımcı olduğunu vurguladı.

Türkoğlu, "Bu dönemde sağlıktan öte bir şey yok. Dezenfektan, ayak paspası, kurumun sık sık temizlenmesi, çalışanların ve izleyicilerin ateşlerinin ölçülmesi ve HES kodu olmayan kimseyi binaya almamamız başlıca yaptıklarımız." dedi.

Aralık sonunda pandemiye özel bir baleyi sahneye koymaya hazırlandıklarına işaret eden Türkoğlu, şunları ifade etti:

"Uğur Seyrek koreografisiyle bale sahneleyeceğiz. Eserin ismi Kovid-19'dan esinlenilerek, '19!' oldu. Genel Müdürümüzün fikri. Diğer müdürlüklerimizden de bu tarz etkinlikler yapılmasını istedi. Pandemi bize pek çok şeyi hatırlattı. Uğur Seyrek'in librettosunda insanların pandemi sürecinde birbirlerinden uzaklaşmaları, sevdiklerimizden bedenen uzaklaşıp, kalben yakınlaşmamız gibi hassas duygularımız sahneye yansıtılıyor. Pandemiyi balede izlemek seyirciye farklı gelecektir. Çalışmalarımız başlamak üzere."

- Operadaki ilk kadın müdür

Müdürlük olarak Kovid-19 dolayısıyla programları hafta hafta, gün gün yaptıklarını, idareci olarak çalışanların sağlığını korumak için hassas davrandıklarını belirten Türkoğlu, "Kurumun içindeki dengeleri, idari ve sanatsal dengeleri 32 yıldır aynı kurumda çalıştığımdan biliyorum. İdari anlamda derslerime çalışıyorum. Kurumun aynı zamanda sanat yönetmeniyim. İdareciliği ve sanatı böylece birleştiriyorum. Pandemi döneminde idareci olmak zor bir iş." değerlendirmesinde bulundu.

- 65 yaş üstü için 15.00'de temsil

Kasım ayında, 11 yıldır sahnelenen "Bir Tenor Aranıyor" eserinin yanı sıra dans ve müziği birleştiren Tango Gecesi, seçkin eserlerin seslendirileceği Puccini ve Napoli Gecesi ile Mozart Requiem seyirciyle buluşacak. 65 yaş üstü seyirciler için ayda en az iki temsil, saat 15.00'de sahnelenecek.