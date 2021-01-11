Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre saat 22.53'te Ankara Kalecik'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem Çankırı, Çorum ve Kırıkkale’de de hissedildi. Meydana gelen depremin ardından can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor.

Ankara deprem hasar var mı? | Ankara deprem can ve mal kaybı var mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerince başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Kurum, "Depremin hemen ardından il Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" ifadesini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise, Twitter hesabından, Kalecik ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" paylaşımında bulundu