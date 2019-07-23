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Ankara Büyükşehir Belediyesi, göl ve göletlerde balıklandırma çalışmalarını tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen “Göl ve Göletlerin Balıklandırılması Projesi”, başkent genelinde büyük ilgi görüyor.

23 Temmuz 2019 Salı 11:08
Ankara Büyükşehir Belediyesi, göl ve göletlerde balıklandırma çalışmalarını tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen “Göl ve Göletlerin Balıklandırılması Projesi”, başkent genelinde büyük ilgi görüyor.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Mavi Göl’den başlayarak, başkentin dört bir yanındaki göl ve göletlerde balıklandırma çalışması gerçekleştirdi.



Başkent’in göl ve göletlerinde balık popülasyonu artıyor


Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İmdat Öksüz, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin ettikleri yaklaşık 16 bin yavru sazan balığını suyla buluşturduklarını söyledi.


Yaban su hayatının devamlılığını sağlayarak, biyoçeşitliliğin ve balık popülasyonunun artırılmasının amaçlandığı balıklandırma çalışmaları ile ayrıca bölge halkına sosyo-ekonomik yönden katkı sağlanması da hedefleniyor.



Sportif olta balıkçılığı gelişiyor


Büyükşehir Belediyesinin balıklandırma çalışmaları sayesinde başkentte sportif olta balıkçılığı da gelişmeye başladı.


Bu yıl beşinci kez yapılan balıklandırma faaliyetleri bu ilçelerdeki göl ve göletlerde gerçekleştirilecek:


- Mamak; Mavi Göl,


- Çubuk: Karagöl


- Etimesgut: Göksu


- Gölbaşı: Mogan


- Kızılcahamam: Çeştepe, Karacaören, Yukarı Karacaören, Kırköy


- Sincan: Temelli

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:08
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