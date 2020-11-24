Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçe maratonunu tamamladı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 2021 yılı bütçe görüşmelerini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABB, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü ile ilçe belediyelerinin 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlık ettiği son birleşimde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğüne ait toplam 13 milyar 345 milyon liralık bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

ABB TV ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ve 9,5 saat süren Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nı, 100 binin üzerinde kişi izledi.

Toplantıda oy birliğiyle ABB, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerine ait gelir ve gider bütçeleri belirlendi.

Buna göre, ABB'nin bütçesi 6 milyar 970 milyon lira gelir, 7 milyar 700 milyon lira gider; ASKİ'nin bütçesi 3 milyar 140 milyon lira gelir, 3 milyar 640 milyon lira gider; EGO'nun bütçesi 2 milyar 5 milyon lira gelir, 2 milyar 5 milyon lira gider olarak onaylandı.

- Başkan Yavaş iddialara aralık toplantısında yanıt verecek

Mecliste AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ile çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi söz alarak, 2021 mali yılı bütçesine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Başkan Yavaş, konuşmaların tamamlanmasının ardından tüm belediye meclis üyelerine ve bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde toplantının uzun sürmesi nedeniyle sorulara ve iddialara 7 Aralık Pazartesi saat 11.00'de yapılacak Meclis toplantısında yanıt vereceğini açıkladı.

Yavaş, önceki dönemlerde toplantıların en fazla 4 saat sürdüğünü, grup başkanlarının konuşmalarının ardından Bütçe Komisyonundaki kişilerin söz aldığını anımsatarak, şunları ifade etti:

"Böyle bir pandemi ortamında bu kadar uzun süre toplantı olmaz. Biz bunu da grup başkanı arkadaşlarla konuştuk. Burası tek klimayla havalandırılıyor. Bu, virüsün yayılması için en elverişli ortam, kendi canınıza da yazık personelin canına da yazık, hepimizin canına yazık. Birçok belediye başkanımız bakın korona oldu, tedavi oldu. 'Kötü niyetli değiliz' dendiğine göre onu da kabul ediyoruz. Yapacağım sunumun hakkını, hepsini Ankara halkına duyuracağım. Konuşmaların içinde bazı isnatlar var, bunların görülmesi lazım. Cevaplarımızı önümüzdeki toplantıya saklıyoruz."