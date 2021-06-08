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Gündem Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu nerelidir? Esat Toklu özgeçmiş
Gündem

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu nerelidir? Esat Toklu özgeçmiş

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu kimdir? Esat Toklu nereli? Esat Toklu özgeçmiş özellikle de organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamaları sonrası sorgulanmaya başlandı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, videolarında Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu hakkında bir takım iddialarda bulundu. Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde kaldığı iddiasına dair açıklamalarda bulunan Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Sedat Peker hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Peki Esat Toklu'nun babasından ne miras kaldı? Esat Toklu, Sedat Peker'in iddialarına ne dedi?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 15:26:00 - 2021-06-08 15:28:01
Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu nerelidir? Esat Toklu özgeçmiş

Hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve Dubai’de olduğu söylenen organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, yayınladığı videoda Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu hakkında bir takım iddialarda bulunmuştu. Sedat Peker’in iddialarının "asılsız" olduğunu savunan Esat Toklu, konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve bütün gerçeği belgeleriyle açıklayacağını kaydetti. Toklu, "Kalmışsam o dönem otelin sahibi kimmiş, araştırın" dedi. 

Esat Toklu araba fiyatı

Sezgin Baran Korkmaz'ı tanımadığını savunan Toklu, Sedat Peker'in dile getirdiği lüks cipe bindiği iddialarına ilişkin olarak ise "O araba 2014 model. Üç yıl önce aldım, 300 bin lira değerinde. Hâkim ve savcıları araştırın yüzde 25'i benden daha pahalı arabaya biner. Daha geçen hafta tamirden çıkardım" diye konuştu. "Aileden durumum iyi" diyen Toklu, "Karaman'da araştırın, babamdan enerji, akaryakıt, gıda işleri kaldı. Toklu petrol örneğin" ifadesini kullandı.

Esat Toklu kimdir?

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in, sıkça ismini ifade ettiği ve iftira üzerine söylediği açıklamalardaki Esat Toklu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı’dır. Mesleği dışında hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Esat Toklu hakkında detaylı bilgi edinildiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

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