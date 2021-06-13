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Gündem Ankara Belediyesi’nden suya yüzde 80 fahiş zam!
Gündem

Ankara Belediyesi’nden suya yüzde 80 fahiş zam!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal başkanlığında toplandı. Meclis gündeminin 5. maddesi ASKİ’nin su zammını içeren “Kademeli Su Tarifesi” oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 10:09:00 -
Ankara Belediyesi’nden suya yüzde 80 fahiş zam!

 Haber Merkezi 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 3 kez Meclis’e getirilen ve AK Parti ile MHP’nin “pandemide vatandaşın su ihtiyacını” gerekçe göstererek ret oyu kullanmaları üzerine kabul edilmeyen teklifi yenileyen CHP, farklı bir öneri sundu.

9 lira + ÜFE istendi

CHP grubu, yeni zam teklifinde ilk kademede 0 ile 15,99 metreküp arası kullanımların metreküp başına 5 lira (+ÜFE), ikinci kademede 16 ile 30 metreküp arası su tüketimlerin metreküp başına 7 lira (+ÜFE), üçüncü kademede ise 30 metreküp üzeri su tüketiminin metreküp başına 9 lira (+ÜFE) olmasını istedi.

AK Parti ve MHP direndi

 Parti ve MHP grubunun ilk üç teklifteki direnişi sebebiyle CHP, 0-10 metreküp olan önceki tekliflerini 0-15,99 metreküp arası yaparak, Ankaralıların yüzde 40’ını etkileyecek zam yerine, yüzde 20 oranında aboneyi etkileyecek zam teklifi hazırlamak zorunda kaldı.

CHP’nin yüzde 80 zammı içeren teklifine karşı AK Parti ve MHP grubu “çekimser” oy kullanırken, zam teklifi CHP ve İYİ Parti grubunun oylarıyla kabul edildi.
Yeni Akit Gazetesi

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