Ankara Barosu’na LGBT tepkisi!

Açıklamada “Toplumsal cinsiyet adı altında Cumhuriyet’le kazandığımız kadın-erkek eşitliği bozularak doğal cinsiyetin dışında yeni cinsel kimlikler yaratıp kadın erkek eşitliği de hedefe konuluyor. Hepsine birden meydan okuyoruz! Ankara Barosu aklını başına devşirmelidir. Bir avuç fonlu LGBT’cinin avukatların meslek örgütüne böyle bir leke sürmesi kabul edilemez. Barolarımızı ve meslek örgütlerimizi bu vatan, millet, aile düşmanı yuvalanmadan temizleyeceğiz” denildi.

“Ankara Barosu LGBT projesinin sözcülüğünü üstlenmiştir”

TGB adına açıklamayı Ankara İl Başkanı Taha Küçükuygun yaptı. Açıklamanının tamamı şu şekilde: “Ankara Barosu bugün düzenlediği etkinlikle emperyalizmin aileyi, insanlığı ve çocuklarımızı hedef alan LGBT projesinin sözcülüğünü üstlenmiştir. LGBT her türlü araçla milletimizin birliğine, doğal cinsiyete, aileye savaş açmıştır. Artık toplumumuzu cinsiyetsizleştirme dayatmasının hedefinde çocuklar vardır. Batı’da eğitim müfredatları değiştiriliyor, ABD Büyükelçiliği LGBT bayrağını göndere çekiyor, Netflix, Disney Plus gibi büyük film şirketleri LGBT propagandası içeren yüzlerce içerik üretiyor, bir takım belediyeler bünyesinde kurulan LGBT Meclisleri “LGBT Çocuklar Vardır” demeye kadar işi götürerek çocuk istismarına yelteniyor. Amaç bellidir: en başta gençler ve çocuklar olmak üzere milletimizi cinsiyetsizleştirme projesiyle dönüştürmek. Aileyi dağıtmak, milli değerleri ve toplumu yeni cinsiyet kimlikleriyle parçalamak.

“Barolar emperyalizmin aleti olamaz”

“Bu saldırının yeni sözcüsü Ankara Barosu oldu. Ülkemizin en saygın kurumlarından barolarımızın bu emperyalizm projesine, bu saldırıya alet edilmesini kabul etmiyoruz! Meslek örgütlerimizda, barolarımızda bu emperyalist devletlerin yemleriyle, fonlarıyla büyütülen projenin sözcüleri mi var? Evet var. Meslek örgütlerimizin içerisine sızdırılan HDP/PKK işgalinin bir boyutu da budur. Sözde Kürdistan sözcüleri aynı zamanda LGBT propagandasının sözcüleridir. Sözde Onur Yürüyüşü ismiyle yapılan o yürüyüşlerde Özgür Kürdistan pankartları, sloganları olmasının sebebi bellidir: Vatanı bölmeyi hedefe koymuş emperyalizm, milleti ayakta tutan değerleri ve aileyi parçalamayı da LGBT ile hedeflemektedir. ABD ve AB, LGBT derneklerine parasal destek sağlayarak ülkemizdeki gençliği yozlaştırmak, kadın erkek eşitliğini bozmak, çocuklarımızın geleceğini karartmak istiyor.”

“Türk mülletinden ellerinizi çekin”

“Toplumsal cinsiyet adı altında Cumhuriyet’le kazandığımız kadın-erkek eşitliği bozularak doğal cinsiyetin dışında yeni cinsel kimlikler yaratıp kadın erkek eşitliği de hedefe konuluyor.

Hepsine birden meydan okuyoruz! Ankara Barosu aklını başına devşirmelidir. Bir avuç fonlu LGBT’cinin avukatların meslek örgütüne böyle bir leke sürmesi kabul edilemez. Barolarımızı ve meslek örgütlerimizi bu vatan, millet, aile düşmanı yuvalanmadan temizleyeceğiz.

Avukatların meslek örgütünü kendi kirli emelleri için kullanarak Türk Milleti’ne meydan okuyanları buradan uyarıyoruz: Gidin fonunuzu bağlayan, kılıcını salladığınız ABD Büyükelçiliği’ne, AB misyonlarına sığının. Türk Milleti’nin değerlerinden, ailemizden, çocuklarımızden, kardeşlerimizden elinizi çekin.”

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